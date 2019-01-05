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CHP'li Zeybek Cumhurbaşkanı isterse İskenderun'u il yapabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İskenderun'un İl olmasının Cumhurbaşkanının bir kararname ile yapabileceğini ama yapmayacaklarını savundu.

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN (Hatay),(DHA) CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İskenderun'un İl olmasının Cumhurbaşkanının bir kararname ile yapabileceğini ama yapmayacaklarını savundu. Hatay'ın ekonomik ve genel sorunları raporlandırmak için bölgede bulunan CHP Milletvekili Kemal Zeybek, İskenderun Ticaret Odası Ziyareti'nde Hatay ekonomisinin yanı sıra İskenderun'un İl olması konusu gündeme geldi. CHP Milletvekili Suzan Şahin, iktidarın seçimler sonrasında İskenderun'u il yapacağı konusunu gündeme getireceğini ifade ederek şunları söyledi Muhalefet ve iktidar kanadında birçok kişi İskenderun'un il olmasını istiyor. Bu konuda katkı ve çaba içerisindeler. Daha öncede il olması konusunda önerge kanun teklifi verildi. Ciddi başvurularda bulundular. Ama bir türlü il olma noktasına gelinmedi. Bir gün ümit ederiz il olur. Büyükşehir ile aslında eski haline göre farklı bir konuma geldik. Ama her zaman il olmayı arzuluyoruz. CUMHURBAŞKANI İSTERSE OLUR Hatay denince insanların aklına üç isim geldiğini söyleyen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, şunları söyledi Hatay, Antakya İskenderun kime sorsan şaşırıyor hangisi il bunların diye. Demek ki bu kadar önemli bir şehirde bulunuyoruz. Biz seçimi alırsak burayı il yapacağız. Türkiye'de şu anda bu işlerin yapılması için TBMM'nin toplanmasına gerek yok. Biz milletvekillerin oylarına ihtiyaç yok.16 Nisan referandumu ile tek adam yönetimi oylandı. 24 Haziran yönetimiyle de beraber tek adam yönetiminin, saray yönetiminin tek başına kanun yapması resmileştirildi. İsterse Cumhurbaşkanı bir sigara kağıdının üzerine kararname yayınlar İskenderun'u il yaptım diyebilir. Böyle bir yetkisi var. İnsanların aklıyla, İskenderun halkının aklıyla geleceğiyle kimsenin oynamaya hakkı yok. Biz biliyoruz ki burayı il yapmayacaklar. Yaparlarsa memnun oluruz. Biz CHP olarak destekçi oluruz. Ama Hatay'ın da bir özelliği var bütün şehir. Bütün şehir için belli bir nüfus yoğunluğu olması gerekiyor.

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