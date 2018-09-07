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CHP'liler Akçakoca'da 'fındık' için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, CHP'liler tarafından 'Fındık İçin Adalet' yürüyüşü düzenledi.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, CHP'liler tarafından 'Fındık İçin Adalet' yürüyüşü düzenledi.

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı 'Fındık İçin Adalet' yürüyüşü düzenledi. Akçakoca Sapak mevkiinde toplanan yaklaşık 30 partili 'Fındıkta adalet yok', 'Fındık için yürüyoruz' ve 'Fındık için adalet' yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşün sonunda CHP Akçakoca İlçe Başkanı Ömer Başar yaptığı açıklamada, "Fındık bu ülkenin milli servetidir. Hükumet bu fındığın neresindedir, kimin yanındadır. Fındık üreticisinin yanında mı, fındık alıcısı 5-6 firmanın yanında mı? Yoksa bana mı sordunuz kardeşim, ne haliniz varsa görün köşesinde midir? Bu gün artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Fındık 20 lira olmalıdır" dedi.

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