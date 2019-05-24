HABER

CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

 TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve 18 ilçe belediye başkanı ile görüştü.

CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu

İZMİR (DHA)- TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve 18 ilçe belediye başkanı ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından konuşan Özkoç, İstanbul’da iptal edilen seçim sonrasında ortak bir dil oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.
TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliği yaptığı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in katıldığı toplantıda Karabağlar, Karaburun, Selçuk, Balçova, Güzelbahçe ve Ödemiş belediye başkanları dışındaki tüm CHP’li ilçe belediye başkanları yer aldı. İstanbul’da YSK tarafından iptal edilen 31 Mart yerel seçiminin başkanlık yarışı için yürütülecek çalışma programının toplantıda gündeme geldiği öğrenildi. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Özkoç, ayrıca İzmir Barosu tarafından sürdürülen 'demokrasi nöbeti'ne katılacaklarını ve destek vereceklerini söyledi. İzmir'deki toplantının tebrik ziyareti kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Özkoç, şöyle konuştu:
"Türkiye'de yerel seçimler olduktan sonra seçilen belediye başkanlarımızı genel merkez olarak ziyaret etme fırsatı yakalayamadık. Sebebi, İstanbul’da demokrasi, hukuk dışı bir şekilde seçilen başkanımızın hakkı gasbedildi. Orada yeniden büyük bir demokrasi mücadelesi başlatıyoruz. Burada da İzmir Barosu bir demokrasi nöbeti tutuyor. Hem amacımız onları ziyaret etmek hem de başkanlarımızla bir arada olmaktı. Bu demokrasiye aykırı, YSK’dan çıkan gerekçesiz kararın ardından ortak bir dili nasıl oluşturalım, birlikte bu konuyu Türkiye’ye nasıl anlatalım, bunları konuştuk. Bu çok önemli. Köklü devletlerde alınan kararlar emsal teşkil ediyor. Bugüne kadar hiç emsali olmayan hukuk dışı bir karar alındı. Bekledik, 'acaba gerekçesi ne olur?' dedik. Gerekçeli kararın içinde herhangi bir gerekçe göremedik. Tamamen kendi sorumluluk alanlarında bizleri suçladılar ve bir seçimi iptal ettiler. Bunun bir daha emsal teşkil etmemesi gerekiyor. Bu konuda CHP’nin hem örgütleri hem seçilmiş belediye başkanları ortak bir dil oluşturuyor. Başkanlarımızla oturduk. Onları dinledik. İlk MYK’da söylenenleri üyelere ve genel başkanımıza ileteceğiz."

FOTOĞRAFLI

CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştuCHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştuCHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştuCHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Tayland Kralı darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtıTayland Kralı darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı
Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini yok hükmünde saymıştırKılıçdaroğlu: YSK, kendisini yok hükmünde saymıştır

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.