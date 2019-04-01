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CHP'liler İzmit Belediyesi'ni kazanmalarını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:36 | Son Güncelleme

İZMİT'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.

CHP İzmit İlçe Başkanlığı önündeki Hürriyet Caddesi üzerinde oluşturulan alanda toplanan partililer meşaleler yaktı. Saat 00.00 sıralarında alana gelen Hürriyet, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Boynuna Kocaelispor atkısı takarak partililere hitap eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu hepimizin başarısı, bu tek başına olan bir şey değil. Bu hepimizin gönül gönüle, yürek yüreğe beraberliğimizin, dayanışmamızın başarısı. Bu İzmit sevdamızın başarısı, bu birliğimizin başarısı, bu hepimizin başarısı. Biz İzmit'i seviyoruz, İzmit de bizi seviyor. İzmit bizi sevdiğini sandıklarda gösterdi işte. Demiştik ki rahmetli Leyla Atakan'dan sonra bu kente her halükarda bir kadın eli değecek ve o kadın ben olacağım demiştim ve onu başardık. Biz bu kentte herkesin başkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız, herkesi seveceğiz, ayırmayacağız, kayırmayacağız. Biz bu kenti örnek bir anlayışla yöneteceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, insanı insan olarak seveceğiz ve bu kenti marka kent yapacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi.

Hürriyet, konuşmasının ardından alandan ayrılırken partililerin kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

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