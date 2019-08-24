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CHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Antalya Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini kınadı.

CHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Antalya Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini kınadı.
CHP'li kadınlar, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesini lanetleyerek, parti binası önünde basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Ahmet Kumbul ve erkeklerin de destek verdiği basın açıklamasını Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci okudu. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık olduklarını belirten Deveci, "Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek" dedi.
Kimsenin bu cinayetten kendini aklayamayacağını vurgu yapan Deveci, "Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 245 kadın da 'ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Biz iyi hal indirimi, tahrik indirimi istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Alışmayacağız, susmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere, ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede, annelerin ölmemesi, çocukların ağlamaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

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CHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto ettiCHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto ettiCHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto etti

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