HABER

"CHP'liler kul hakkı yemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bizi çok eleştiriyorlar, 'Şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz" - "Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak" - "Şunu düşünmeyin, 'Belediye CHP'li olursa ödenek gelmez, hizmet yapılmaz.' Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber buraya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz. Ne istiyorsanız, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde pazar yerinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Besni'nin kararını verdiğini ve CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ın etrafında birleştiğini öne sürdü.

"Bizden belediye başkanlığını yapacak herkes, hesabını halka verecek, kul hakkı yemeyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Vakkas Açar'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olsun, herkes kör topal da olsa rahat etsin dedik ama yapmadılar. Bizim belediyelerimizde 2 bin 200 lira yaptık. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesinde çalışan herkesin maaşı net 2 bin 200 lira olacak. Dolayısıyla asgari ücretli 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Biz kimsenin işi, aşıyla uğraşmayız. Her evde huzur, bereket, iş ve aş olsun isteriz."

- "Kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak"

CHP'den aday olan herkesin vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu düşünmeyin, 'Belediye CHP'li olursa ödenek gelmez, hizmet yapılmaz.' Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber buraya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz. Ne istiyorsanız, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, memleketteki işçinin, çiftçinin, yoksulun durumunu çok iyi bildiğini vurgulayarak, belediye olarak yeni iş alanları kurup, istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

Her mahalleye kreş kuracaklarını, böylelikle annelerin işine gidebileceğini, hayata katılabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'dan da bu konuda hizmet üretmesi konusunda söz aldı.

Besni üzümünün önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu çok önemli. Besni üzümü sıradan bir üzüm değil. Bunu tanıtmalıyız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 7'den 70'e herkesin aşı ve işi olana kadar mücadeleye devam edeceğini dile getirerek, her kesimi sevdiğini, herkesin hakkı ve hukuku için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Cevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmazCevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüDışişleri Bakan Yardımcısı Önal, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni CHP Kemal Kılıçdaroğlu kul hakkı seçim Vakkas Açar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.