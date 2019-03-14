CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde pazar yerinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Besni'nin kararını verdiğini ve CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ın etrafında birleştiğini öne sürdü.

"Bizden belediye başkanlığını yapacak herkes, hesabını halka verecek, kul hakkı yemeyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Vakkas Açar'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olsun, herkes kör topal da olsa rahat etsin dedik ama yapmadılar. Bizim belediyelerimizde 2 bin 200 lira yaptık. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesinde çalışan herkesin maaşı net 2 bin 200 lira olacak. Dolayısıyla asgari ücretli 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Biz kimsenin işi, aşıyla uğraşmayız. Her evde huzur, bereket, iş ve aş olsun isteriz."