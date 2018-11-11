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CHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

CHP Kayseri Teşkilatı'nca Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, kentte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u, Gençliğe Hitabe'si ve rozeti dağıtıldı.  CHP Kayseri Teşkilatı üyeleri, Atatürk Haftası dolayısıyla kentte bazı etkinlikler gerçekleştirdi.

CHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri Teşkilatı'nca Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, kentte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u, Gençliğe Hitabe'si ve rozeti dağıtıldı.
CHP Kayseri Teşkilatı üyeleri, Atatürk Haftası dolayısıyla kentte bazı etkinlikler gerçekleştirdi. Sivas Caddesi'nde stant kuran CHP'liler, kent sakinlerine Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini dağıttı. Partililer, ayrıca Kayseri İl Başkanlığı binasında, gençlere birer Nutuk ve Atatürk rozeti verdi. CHP İl Başkanı Ümit Özer, dün oynanan Kayserispor- Galatasaray maçı öncesi taraftarlara Gençliğe Hitabe dağıttıklarını belirterek, "Bu ülkenin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bizler CHP Kayseri İl Teşkilatı olarak bazı STK'ların da desteği ile Atatürk'ü ve bize emanet ettiği ilkeleri ve cumhuriyetin değerlerini bir kez daha hatırlatmak ve anlatmak istedik. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle karşılaştık. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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CHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttıCHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttıCHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttıCHP'liler Nutuk, Gençliğe Hitabe ve Atatürk rozeti dağıttı

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