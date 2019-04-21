CHP’liler saldırıyı kınamak için Genel Merkez önünde toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde bir grubun saldırısına uğramasından sonra CHP’liler Genel Merkez önünde toplandı.
Cenaze töreninde yaşanan olayların ardından güvenlik açısından bir vatandaşın evinde 1,5 saat tutulduktan sonra zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne geldi. Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığını duyan partililer Genel Merkez binası önünde toplanırken, Kılıçdaroğlu’nun bir açıklama yapması bekleniyor.
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