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CHP’liler tarafından mahkemeye verilen şehit babasının yargılandığı dava ertelendi

27.11.2020 16:23 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’in yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.31 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Bünyan ilçesinde şehitlikteki programa katılan CHP’li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren şehit Özel Harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’i kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’in yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Bünyan ilçesinde şehitlikteki programa katılan CHP’li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren şehit Özel Harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’i kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Bugün Bünyan Adliyesi’nde görülen 2. duruşmada, Kayseri Şehit Aileleri Derneği, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı ve çok sayıda vatandaş şehit babası Yiğit’e destek vermek için adliye önüne geldi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Bu vatan için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün de burada 15 Temmuz şehidimiz Cennet Yiğit’in babasının 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde CHP’li ilçe yönetimi ile aralarında geçen bir olay davaya taşındı. Bu dava sonucunda duruşma görülüyor. Burada da biz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak şehit babamıza destek olmak için geldik. Burada bu davanın açılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu dava bir şehit babasına karşı açılmış bir davadır. Bütün şehitlere açılmış bir dava olarak görüyoruz. Şehit babamız bu vatan için evladını verdi. O anın verdiği atmosferde göstermiş olduğu tepkileri herkesin olumlu karşılaması gerekiyor. Çünkü bu vatan için evladını veriyor, canı yanıyor. Bunu bir husumet olarak görüp dava açılmasını hoş görmüyoruz. Çünkü bu şehit ailesine karşı açılan dava deniliyor ama sonuçta şehit babası. Şehit babası olmasaydı, o gün şehitlikte olmazdı. Şehit babası olduğundan dolayı oradaydı. CHP’liler darp edildiklerini ve hakarete uğradıklarını söyleyerek dava açmışlar. Bu dava sonucunda da şehit babamızı çok rencide etmiştir. Biz burada CHP’ye yakışan bu davadan biran önce vazgeçmeleri ve bu davayı bitirmeleri gereklidir. Biz bunu il başkanına da, ilçe başkanına da söyledik. Biz her zaman şehit babamızın yanındayız ve destekçisi olacağız. Bu davanın da takipçisi olacağız" dedi.
Avukat Ramazan Bedir ise, "15 Temmuz şehidimiz Cennet kızımızın babasının yargılandığı mahkemeye müdahil olduk. Sanık müdafi olarak katıldık. Yine aynı şekilde dosyanın tekemmül etmediği bu aşamada mahkeme tarafından karara bağlandı. Duruşma 26 Mart 2021 tarihine bırakıldı. Şehit kızımızın babasının yanında olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu işi siyasi arenaya çekmeye çalışan her kim olursa olsun yargılanma devam ederken çok da etik bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şehidimizin babası bir takım iftiralara da maruz kalmış durumdadır. Biz bunun haklılığını ortaya koyabilecek her türlü hukuk argümanlarını müdafisi olarak yargılamada ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı.
Duruşma sırasında ise adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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