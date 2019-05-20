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CHP'lilerden baba- kız için kök hücre bağışı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kan kanseri teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen Ebru Çelen (18) ile babası Yılmaz Çelen (42) için CHP Nazilli İlçe Başkanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı tarafından 5 gün sürecek kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

CHP'lilerden baba- kız için kök hücre bağışı kampanyası

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kan kanseri teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen Ebru Çelen (18) ile babası Yılmaz Çelen (42) için CHP Nazilli İlçe Başkanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı tarafından 5 gün sürecek kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Nazilli Belediyesi önündeki kampanyaya ilk günden yoğun ilgi olurken Kızılay aracı önünde uzun kuyruklar oluştu.
Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.
KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN KAMPANYA
CHP Nazilli İlçe Başkanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı ile Nazilli Belediye Meydanı'nda, baba-kıza uygun donörün bulunması için 5 gün sürecek kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, CHP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yapsık Toros, CHP Nazilli Kadın Kolları üyeleri ve kentliler, yoğun ilgi gösterdi. Bağışçılara ilk önce kök hücre alımı için Kızılay yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Ardından kendilerine dağıtılan formları dolduran bağışçılar, Kızılay'ın kan aracında kök hücre için kan bağışında bulundu.
CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, "Bu anlamlı bağışla bir cana can katabiliriz. Ülkemizde 10 bini çocuk olmak üzere 20 bine yakın ilik nakli bekleyen hasta var. Tüm hastalar, bizlerden gelecek herhangi bir uygun donörle hayata tutunacak. Onlara umut olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Dünyadaki hiçbir şey bir insan hayatından daha önemli değil. Yapacağımız 10 dakikalık bir işlemle bir cana can katabiliriz. Nazilli'de Belediye Meydanı'nda başlatılan ve 5 gün sürecek olan kan bağış kampanyasına tüm Nazilli halkımızı destek vermeye bekliyoruz" dedi.
'İLİK NAKLİ BEKLEYEN BİNLERCE İNSANA UMUT OLACAK'
Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mert Öreroğlu da, "Yaşam hakkı bir insanın en kutsal hakkı. Bu kan bağışıyla inşallah donör olmak hepimize nasip olur. Bir can kurtarıp Ebru ve babası gibi ilik nakli bekleyen bir hastaya bile umut olabilsek dünyanın en mutlu insanı oluruz. Nazilli halkı başta olmak üzere herkesi kök hücre bağışı için kan vermeye davet ediyorum. Nazilli'de başlatılan bu anlamlı kampanya Ebru ve babası başta olmak üzere ilik nakli bekleyen binlerce insana umut olacaktır. Kampanya 5 gün sürecek. 18- 50 yaş arası, kronik rahatsızlığı olmayan tüm vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

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CHP'lilerden baba- kız için kök hücre bağışı kampanyasıCHP'lilerden baba- kız için kök hücre bağışı kampanyasıCHP'lilerden baba- kız için kök hücre bağışı kampanyası

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