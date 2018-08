Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in tutukluluk süreçleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekilleri, Erdem ve Berberoğlu'nun tutukluluklarının bayram öncesi sonlanması çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, "Bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini ve yol arkadaşlarımız Enis ve Eren'in bir bayramı daha demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyoruz" dedi.

Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, Erdem ve Berberoğlu'nun aileleri ve avukatlarının yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ile eski ve yeni CHP milletvekilleri katıldı. Basın açıklaması, Eren Erdem ve Enis Berberoğlu'nun resimlerinin bulunduğu 'Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim' yazılı pankartın altında gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu Enis Berberoğlu'nun 426, Eren Erdem'in ise 49 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, her ikisinin de hukuksuz bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını söyledi.