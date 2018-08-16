HABER

CHP'lilerden "Enis Berberoğlu ve Eren Erdem serbest bırakılsın" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Parti Meclisi  Üyesi Eren Erdem'in tutukluluk süreçleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekilleri, Erdem ve Berberoğlu'nun tutukluluklarının bayram öncesi sonlanması çağrısı yaptı.

CHP'lilerden "Enis Berberoğlu ve Eren Erdem serbest bırakılsın" açıklaması

Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL,(DHA)
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in tutukluluk süreçleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekilleri, Erdem ve Berberoğlu'nun tutukluluklarının bayram öncesi sonlanması çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, "Bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini ve yol arkadaşlarımız Enis ve Eren'in bir bayramı daha demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyoruz" dedi.
Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, Erdem ve Berberoğlu'nun aileleri ve avukatlarının yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ile eski ve yeni CHP milletvekilleri katıldı. Basın açıklaması, Eren Erdem ve Enis Berberoğlu'nun resimlerinin bulunduğu 'Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim' yazılı pankartın altında gerçekleşti.
Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu Enis Berberoğlu'nun 426, Eren Erdem'in ise 49 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, her ikisinin de hukuksuz bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını söyledi.

"TAHLİYE EDİLMESİ HUKUKİ BİR ZORUNLULUKTUR"
Enis Berberoğlu'nun ikinci kez milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığına vurgu yapan Kaftancıoğlu, Beberoğlu'nun tutuklu kalması için hiçbir hukuki dayanağın olmadığını öne sürdü. Kaftancıoğlu, "Berberoğlu, 24 Haziran'da yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmıştır ve bugün derhal tahliye edilmesi hukuki bir zorunluluktur" dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"
Eren Erdem'in tutukluluğuna da değinen Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:
"Erdem hakkındaki suçlamalar, bir iddiadan öte iftiradır. Eren Erdem'in değil ona böyle çirkin iftiralar atarak özgürlüğünü elinden alanlar yargılanmalıdır. Ailesi Türkiye'de ikamet eden, bu ülkenin aydınlık yarınları için siyaset yapan Eren Erdem'i kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklamak ne hukukla ne akılla açıklanabilir. Önümüzdeki Salı, Kurban Bayramı'na gireceğiz. Bayramlar, insanların aileleriyle, sevdikleriyle kucaklaştığı, dayanışma içinde olduğu günlerdir. Biz, bayram öncesi bu açıklamayı yaparak bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini ve yol arkadaşlarımız Enis ve Eren'in bir bayramı daha demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyoruz. Enis Berberoğlu için 426 gündür, Eren Erdem için 49 gündür sadece adalet istiyoruz."

ERDEM'İN ANNE VE BABASINDAN ÇAĞRI
Toplantıda Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem ile babası Hasan Erdem de söz aldı. "Bir anne olarak ciğerlerim sızlıyor" diyen Hüsniye Erdem, herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtirken, baba Hasan Erdem ise, oğlunun ise sürekli hukuksuzca hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

CHP'lilerden CHP'lilerden CHP'lilerden CHP'lilerden

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Yörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çektiYörükler ABD'yi protesto etti, turistler görüntü çekti
Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımıÖğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.