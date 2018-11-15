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CHP'lilerden ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'nin mezarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin mezarını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretini eleştiren Kaya, "Bir hasta ziyaretini resmi, makam kıyafetiyle yapan gördünüz mü? Bu sehven yapılmış bir davranış değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, beraberindeki Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve partisinin il örgütü üyeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anma töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Mehmet Rifat Börekçi ve cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenler için dua edildi. Ardından partililer tarafından mezara çelenk ve çiçek bırakıldı.

'ATATÜRK GİBİ KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARININ YOL ARKADAŞI'
Anma programında konuşan CHP'li Kaya, Mehmet Rifat Börekçi'nin işgale karşı 29 Ekim 1919'da Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran din adamı olduğunu söyledi. Börekçi'nin sadece din adamı olmadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele eden Mustafa Kemal gibi Kurtuluş Savaşı'nın yol arkadaşıdır. Rıfat Börekçi, sadece bir din alimi değil; emperyalizme karşı mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yol arkadaşıdır. Eğer bugün Ankara başkentse bugün ezanlar susmuyorsa biz bunu Börekçi'ye borçluyuz. Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır. Biz bu toplumu kutuplaştırmak için mücadele edenlere asla izin vermeyeceğiz."

CHP'li Kaya, Börekçi'nin, cumhuriyetin kurulması için canını hiçe saydığını, Atatürk ve arkadaşlarına yönelik çıkarılan idam fetvasına rağmen mücadeleye destek olunması için karşı fetva çıkardığını söyledi.
Mezarlıktan ayrılırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyareti ile ilgili dünkü açıklamaları sorulan Kaya, şunları söyledi: "'Hasta' deyimini kullandığı için ona katılıyorum. Ruh hastası bir kişiyi ziyaret etmeyi aslında Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyareti olarak algılamıyoruz artık. Nedeni ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaretten haberinin olduğunu belirten bir açıklama. Çünkü AK Parti Genel Başkanı'nın tırnak içerisinde söylüyorum bu 'din adamı'na değer verdiğini belirtiyor."

'KASITLI YAPILMIŞ DAVRANIŞ'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün doktora tezini onaylayan akademisyenler arasında imzasının olduğunu kaydeden CHP'li Kaya, "Eğer Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele etmek istiyorsanız bürokrasideki, siyasi kanattaki Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarını derhal görevden alın. Belli ki bu ülkeyi birbirine kırdırmak istiyorlar. Ama unutmasınlar nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda birbirimize kenetlenmiş ve bu vatan için can vermişsek bugün de bu halk birbirine kenetlenecek. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum; ya çıkın bu meczuba açıkça sahip çıkın ya da şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı işgal eden zat, işgalden vazgeçsin. Bir hasta ziyaretini resmi, makam kıyafetiyle yapan gördünüz mü? Bu sehven yapılmış bir davranış değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın konuşması

-Mezarlıktan detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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