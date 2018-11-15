CHP'lilerden ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'nin mezarına ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin mezarını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretini eleştiren Kaya, "Bir hasta ziyaretini resmi, makam kıyafetiyle yapan gördünüz mü? Bu sehven yapılmış bir davranış değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, beraberindeki Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve partisinin il örgütü üyeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anma töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Mehmet Rifat Börekçi ve cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenler için dua edildi. Ardından partililer tarafından mezara çelenk ve çiçek bırakıldı.

'ATATÜRK GİBİ KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARININ YOL ARKADAŞI'

Anma programında konuşan CHP'li Kaya, Mehmet Rifat Börekçi'nin işgale karşı 29 Ekim 1919'da Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran din adamı olduğunu söyledi. Börekçi'nin sadece din adamı olmadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele eden Mustafa Kemal gibi Kurtuluş Savaşı'nın yol arkadaşıdır. Rıfat Börekçi, sadece bir din alimi değil; emperyalizme karşı mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yol arkadaşıdır. Eğer bugün Ankara başkentse bugün ezanlar susmuyorsa biz bunu Börekçi'ye borçluyuz. Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır. Biz bu toplumu kutuplaştırmak için mücadele edenlere asla izin vermeyeceğiz."