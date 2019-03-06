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CHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'de CHP Konak İlçe Başkanlığı, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısıyla ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

CHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de CHP Konak İlçe Başkanlığı, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısıyla ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında bağışta bulunan CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, "Öykü için başlayan bu serüven diğer hasta çocuklarımıza, hastalarımıza da bir rehber oldu. Bu hastalıkla mücadelede o bir sembol haline geldi. Bütün temennimiz sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesi" dedi.
İzmir'de, nadir görülen JMML hastalığı tanısı konulan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'in sağlığına kavuşabilmesi için CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Kemeraltı Çarşısı girişinde düzenlenen kampanyaya, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu katıldı. Yürütülen kampanyayı suistimal eden ve Öykü Arin'in ailesi adına Aliağa'da para toplayan fırsatçılara 'Dur' demek amacıyla bir araya gelen partililer, Öykü ve diğer tüm lösemili çocuklara umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.
Toplam 85 CHP'linin kök hücre bağışı için başvuruda bulunduğu bildirilirken, akşam saatlerine kadar rakamın tahminen 100'ü geçeceği kaydedildi. Kampanyaya katılarak bağışta bulunan CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, "Öykü kızımızın kök hücreyle ilgili bir hastalığı var ve bu hastalığın tedavisi için uygun kök hücre transferi yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biz Narlıdere'de de bir kampanya düzenlemiştik. Bugün ise parti örgütümüz, vatandaşlarımız ile Öykü kızımız için bir araya geldik. Öykü için başlayan bu serüven, diğer hasta çocuklarımıza, hastalarımıza da bir rehber oldu. Edinilen kök hücrelerin de diğer hastalara şifa olması, bu kampanyanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 1 aylık bir süre kaldı, 1 ay sonra kök hücreyle ilgili herhangi bir sonuç alınmazsa, annesinden hücre yapılarak yeni bir metod deneneceğini öğrendik. Hepimizin gayreti Öykü kızımızın iyileşmesi için. Bu hastalıkla mücadelede o bir sembol. Biz de arkadaşlarımızla bu kampanyaya destek olmak için buradayız. İnşallah şifası bu yapılacak çalışmasıyla olur. Bir an önce aramıza sağlıklı bir şekilde dönmesi bütün temennimiz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, "Kök hücre bazen 3- 5 kişide bulunurken, bazen milyonlarda bulunamıyor. Belediye başkanımızın başlattığı bu kampanya çok anlamlı. İnşallah Öykü Arin'in beklentisine cevap verilebilir. Bizler de ona destek olabilmek için bugün buradayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

CHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyasıCHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyasıCHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyasıCHP'lilerden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

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