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CHP’lilere sosyal medyadan hakarete 9 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup partiliye, şehit Uzman Çavuş Neşet Gök’ün ailesine yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Bahtiyar Acar (59), 9 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup partiliye, şehit Uzman Çavuş Neşet Gök’ün ailesine yaptıkları ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Bahtiyar Acar (59), 9 bin TL para cezasına çarptırıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen yıl Ekim ayında Batman'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün Eskişehir'in Emek Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Eskişehir’de oturan Bahtiyar Acar, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ve partililere yönelik hakaret ile küfür içeren paylaşımlarda bulundu.
CHP Eskişehir İl Başkanlığı’nın şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Acar'a 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, aşağılama ve hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Bahtiyar Acar ile avukatı katıldı. Acar, suç işleme kastının olmadığını ve sosyal medya hesaplarını kapattığını anlattı. Pişman olduğunu söyleyen Acar, "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Aslında öyle demek istemedim. 'Bunları def etmek lazım' yazacaktım, klavye 'linç etmek' diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım" dedi.
CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya müdahil olan avukat Kemal Sayılır ise akılı klavyelerin, eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını belirterek "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki 'linç etmek' kelimesiyle 'def etmek' kelimesi arasında anlam birliği yoktur" şeklinde konuştu. Sayılır, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, Acar'ı 'hakaret' suçundan 10 ay, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, aşağılama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 ceza toplam 9 bin TL adli para cezasına çevrildi.

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