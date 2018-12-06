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CHP'nin 11 belediye başkan adayı daha belli oldu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı, Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın, Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak, Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu. 

ANKARA (DHA) - EDİRNE Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün, Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı, Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın, Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak, Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.

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