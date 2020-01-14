CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP'de cuma günü yapılacak PM toplantısı ile henüz il kongreleri dahi başlamadan büyük kurultayın tarihi de netleşmiş olacak. CHP'de daha önce il kongreleri sonrasında toplanan PM'de belirlenen kurultay tarihi, bu kez çok daha önceden tespit edilmiş olacak. Tüzüğün imkan verdiği bu uygulama ile Genel Merkezin kurultaya kapsamlı ve detaylı bir şekilde hazırlık yapmayı planladığı öğrenildi.

İlçe kongrelerinde sona yaklaşan CHP'de, büyük kurultayın tarihinin belirlenmesi için önemli adım cuma günü atılacak. 17 Ocak Cuma günü saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde yapılacak PM toplantısında 37. Olağan Kurultay'ın toplanacağı yer, gün ve saat görüşülerek karara bağlanacak.

Kalan ilçe kongrelerini 27 Ocak'a kadar tamamlaması gereken CHP'de il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında yapılacak. İl kongrelerinde hem il başkanları hem de kurultay delegeleri belirlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahalle delegeliği seçimlerinin kasımda tamamlanmasıyla ilçe kongre süreci, 14 Aralık 2019'da başladı. CHP'de bugüne kadar 973 ilçenin 828'inde ilçe başkanlığı seçimi yapıldı.

Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 2020 Nisan ayı ortalarında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay takvimi süreci devam ediyor.

Cuma günü yapılacak PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alınacak.

Nisan ayı ortalarında yapılması beklenen CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik PM de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ise Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN İMZA ŞARTI

CHP'de nisanda yapılması beklenen 37. Olağan Kurultay'da ise gözler genel başkan adaylıklarında olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olmasının beklendiği kurultayda, genel başkan adayı olmak için delege tam sayısının en az yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP kurultaylarında yüzlerce başvurunun yapıldığı PM adaylığı için de en az on kurultay delegesinin ya da genel başkanın yazılı önerisi şartı aranıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt gezileri kapsamında yarın Aksaray'a giderek muhtarlarla buluşacak. Saat 11.00'de Grand Altuntaş Otel'de muhtarlar toplantısına katılması beklenen Kılıçdaroğlu'nun ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Öte yandan daha önce İstanbul'da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, 6-8 Şubat 2020 arasında Adana'da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu toplantının ikinci gününe katılarak, konuşma yapması bekleniyor.

