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  4. CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise PM üyelerinin seçimi olacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması sonrası basına kapalı devam eden PM'de, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın tarihi ele alındı.

Oylama sonucunda 37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçiminin yapılacağı belirtildi.

PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alındı.

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