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CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkanı kahvaltıda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkanı kahvaltıda buluştu

Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı öncesi kahvaltıda bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. CHP'li İmamoğlu, Tunç, Böcek ve Gürün, toplantı öncesi CHP Genel Merkezi yakınlarındaki kafede kahvaltı yaptı, sohbet etti. Kafede bulunanlar, özellikle İmamoğlu’na ilgi gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Hem ziyaretimizde hem sonrasında muhtemelen arkadaşlarımızla bir açıklama yaparız. Toplantı öncesinde sohbet ediyoruz. Genel merkezimizi ziyaret edip, davete geçeceğiz" dedi. İmamoğlu ve diğer belediye başkanları, kahvaltının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti.
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