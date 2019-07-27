CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na

Hasan DEMİRBAŞ- Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının binalarına asması için 7 ilkenin yer aldığı çerçevenin ilkini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.

CHP'li belediye başkanlarının bir araya geldiği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam ediyor. Toplantıya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de katıldı. Toplantı serisinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 17.00'de yapacağı kapanış konuşması, saat 13.00'e alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen konuşmanın ardından belediye başkanları, Kılıçdaroğlu ile toplu fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda, belediye başkanlarına, dün açıkladığı ve CHP'li belediye başkanlarının uymasını istediği 'Yerel Yönetimlerde Temel İlkelerimiz' başlığı altında sıralanan 7 ilkenin yer aldığı çerçeve verdi. Kemal Kılıçdaroğlı bu çerçevenin ilkini ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu, çerçeveyi belediyeye asacaklarını söyledi.

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