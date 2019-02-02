CHP’nin 71 belediye başkan adayı daha belli oldu

CHP’de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 71 belediye başkan adayı belirlendi. CHP’nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 902 belediye başkan adayı belli oldu.

CHP’nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. CHP’nin belirlenen 71 adayının isimleri şöyle:

"1 Adana Seyhan Akif Kemal Akay Chp Belediyesi

2 Adana Yüreğir Kamuran Karaca

3 Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş

4 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede

5 Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz

6 Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik

7 Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç

8 Ankara Haymana Hacı Aysu

9 Ankara Çubuk Can Kaderoğlu

10 Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan

11 Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız

12 Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk

13 Bolu Göynük Necdet Yıldıran

14 Bursa Yıldırım Özgür Erdursun

15 Erzincan Tercan Kargın Esra Polat

16 Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek

17 Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu

18 Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu

19 Erzurum Olur Ferudun Kaplan

20 Erzurum Horasan Medeni Kılıçer

21 Erzurum Oltu Hakan Zengin

22 Erzurum Çat Mahmut Edebali CHP Belediyesi

23 Erzurum Tortum Ömer Dürlü

24 Erzurum Narman Birkan Külekci

25 Erzurum Pazaryolu Bilal Güven

26 Erzurum Uzundere Yaşar Ergün

27 Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay

28 Gümüşhane Torul Ali Osman Araz

29 Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu

30 Hatay Defne İbrahim Güzel Chp Belediyesi

31 Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu

32 Hatay Samandağ Refik Eryılmaz Chp Belediyesi

33 İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi

34 İstanbul Beyoğlu Alper Taş

35 İstanbul Şişli Muammer Keskin Chp Belediyesi

36 İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp Belediyesi

37 İzmir Buca Suat Nezir Chp Belediyesi

38 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan

39 Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş Aday Değişiyor

40 Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice

41 Konya Kadınhanı Veli Köleli

42 Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın

43 Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata

44 Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız

45 Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk

46 Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç

47 Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu

48 Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün

49 Mersin Erdemli Hüseyin Serin

50 Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan

51 Muş Merkez Tansu Saraç

52 Niğde Çamardı Osman Okcu

53 Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci

54 Sivas Gölova Mustafa Şengül

55 Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra

56 Şırnak Merkez Osman Can

57 Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut

58 Şırnak Kasrik Nedim Bilik

59 Şırnak Silopi Cemal Cengiz

60 Şırnak Balveren Ahmet Ertak

61 Tokat Sulusaray Memet Alkan

62 Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen

63 Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu

64 Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik

65 Van Muradiye Yavuz Demir Aday Değişiyor

66 Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan

67 Yozgat Saraykent Kazım Can

68 Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur

69 Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan

70 Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş

71 Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu"



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