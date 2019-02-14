CHP’nin 8 adayı daha belli oldu

CHP, Mersin’in Toroslar, Bitlis’in Hizan ilçeleri ve çeşitli illerden 6 belde belediye başkan adayını daha belirledi.

CHP bu zamana kadar açıklanmayan Mersin’in Toroslar, Bitlis’in Hizan ilçeleri ve çeşitli illerden 6 belde belediye başkanını daha açıkladı. Açıklanan adayların isimleri şöyle:

"Batman Sason Yücebağ Yaşar Tuncay, Bitlis Hizan Süleyman Baştürk, Isparta Yalvaç Hüyüklü Halil Görmez, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak Ereğli Gülüç Burak Emrah Yapıcı, Zonguldak Ereğli Ormanlı Ayhan Turan, Zonguldak merkez Karaman Mustafa Kalaycı, Mersin Toroslar Süleyman Dalkılıç."

