CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösteri sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu'nca konser verildi.
ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Zülfü Livaneli Korosu'nca "Bir Nehir Gibi", "Neylersin" ve "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli şarkıların seslendirildiği etkinlikte, Sunay Akın da "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisini sundu.
Kılıçdaroğlu, etkinliği partili gençlerin arasında takip etti, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu
Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum