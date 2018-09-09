CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yazar Sunay Akın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösteri sahneledi, Zülfü Livaneli Korosu'nca konser verildi.

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Zülfü Livaneli Korosu'nca "Bir Nehir Gibi", "Neylersin" ve "Böyledir Bizim Sevdamız" isimli şarkıların seslendirildiği etkinlikte, Sunay Akın da "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisini sundu.

Kılıçdaroğlu, etkinliği partili gençlerin arasında takip etti, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

