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CHP'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 21:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin partisi, halkın partisi CHP 95 yaşında"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin partisi, halkın partisi CHP 95 yaşında." mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan videoya yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımına, videoda da bulunan, "Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin partisi, halkın partisi CHP 95 yaşında." ifadesinin notunu da düştü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü

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