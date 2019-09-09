CHP'nin 96'ıncı yaşı Ankara'da kutlandı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP'nin kuruluşunun 69'ıncı yıl dönümü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı törenle kutlandı.

CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü şerefine Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Programa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yüzlerce partili katıldı. Törende konuşma yapmayan Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı yılları ve CHP'nin kuruluşunu anlatan yaklaşık 3 saatlik müzikali dinledi.

