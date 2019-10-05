HABER

CHP’nin Abant kampı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’taki kampında gündeme dair yaptığı açılış konuşmasını, aynı saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kürsüye çıkması nedeniyle yarıda kesti.Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant’taki kampında gündeme dair yaptığı açılış konuşmasını, aynı saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kürsüye çıkması nedeniyle yarıda kesti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27. Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Abant Tabiat Parkı’nda başladı. Toplantı öncesinde bomba aramasının yapıldığı salonda, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşması için kürsüye çıktı.
Konuşmasına Dünya Öğretmen Günü’nü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, “Bizleri yetiştiren, hayata hazırlayan, topluma kazandıran, ufkumuzu açan, hayat standardımızı yükselten öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bu vesileyle dünyadaki bütün öğretmenleri, insanlığa katkı yapan bütün öğretmenleri saygıyla anıyoruz. Ailelerimizin olmazsa olmazı, bir toplumun olmazsa olmazı, onları her zaman anmak ve bütün sorunlarını çözmek için vargücümüzle çalışmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Öğretmenlik mesleği bu bağlamda dünyanın saygı duyduğu ender mesleklerden birisidir” dedi.

“Sıra seçimlerde ikinci etapta”
Seçimlerde güzel bir sonuç elde ettiklerini ifade ederek, “Bazı illerde beklediğimiz olmadı ama güzel bir sonuç elde ettik. Yani seçimlerin birinci etabını tamamladık. Bu seçimlerde hepimiz birlikte çalıştık. Birlikte çalışmanın, ortak ses çıkarmanın sonuçlarını elde ettik. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etaba da birlikte çalışacağız. İkinci etap derken, miletvekilliği ve cumburbaşkanlığı seçimleri olacak ve bu seçimlere yine aynı inançla, birlikte ortak ses çıkararak çalışacağız. Zaten başladık. Yerel seçimlerin bittiğinin ertesi günü başladık. Eylül ayında 24 ile milletvekillerini gönderdik. Kanaat önderleriyle, sivil toplumlarla, ticaret odalarıyla ve toplumun bilinen kesimleriyle görüşmeler yaptılar. O görüşmelerden sonra birer rapor verdiler” dedi.
Adıyaman, Kars, Aksaray, Kastamonu, Bayburt, Kayseri, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Düzce, Kilis, Erzincan, Konya, Erzurum, Nevşehir, Gaziantep, Osmaniye, Gümüşhane, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat’a giden milletvekilleriyle ilgili raporları açıklayan Kılıçdaroğlu, “Birincisi yaşanan ekonomik kriz bütün illerde derinden hissediliyor. Tarımın ağırlıklı olduğu yerlerde çiftçiler perişan. Aldıkları borçları ödeyemiyorlar, yüklenen faizleri de ödeyemiyorlar. Her ne kadar bazen alacaklar erteleniyor ama her erteleme yeni faiz yükü getiriyor. Bu tablo bütün bölgelerde arkadaşlarımıza ayrıntılarıyla anlatıldı” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından, konuşmasını yarıda bırakarak saat 14.00’te devam edeceğini belirtti.

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı

CHP’nin Abant kampı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde gözaltı kararı!

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.