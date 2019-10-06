CHP’nin Abant kampı sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin önüne yeni barajlar geldi ve biz bu barajları kaldırmak konusunda 82 milyon adına kararlıyız. Bütün engelleri kaldıracağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant’ta gerçekleştirdiği 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, 3’üncü gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi. Konuşmasına 3 günlük kampı değerlendirerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkenin iç sorunlarını, dış politikamızı, dış sorunlarımızı bütün ayrıntılarıyla görüştük. Geleceğe yönelik düşüncelerimizi ifade etik. Bu bizim açımızdan son derece yararlı oldu. İkincisi güçlü ve birlikte çalışan bir aile olduğumuzu da bütün Türkiye’ye duyurduk. Beraber sorunları tartışan, çözüm üreten, çözümleri tartışan, dolayısıyla bu ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa çıkarlar üzerine politika üreten bir parti olduğumuzu da bütün dünyaya gösterdik” dedi.

“Sorunların altında ezilen bir kitle var”

Kampta akademik dünyadan insanların da yer aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Suriye konusunda nasıl uluslararası konferans düzenlediysek ekonomide de, ekonominin diğer alt açılımlarında da pek çok düşünceyi burada bizim dışımızda akademik dünyadan ve uygulamadan gelen insanların da katkısıyla tartıştık. Neden akademik dünyadan gelen insanlar, neden bizim dışımızda pratikten gelen insanlar. Çünkü siyasetçi olarak biz belki bütün olanı görmeyebiliriz. Belki düşünmeyebiliriz. Bizim dışımızda da ayrı bir dünya var. O insanlarla da oturup konuşmamız gerekiyor. Bizim görmediğimizi belki onlar görecektir. Bizim düşünemediğimizi belki onlar düşünecektir. Bütün Türkiye’ye, biz hiçbir ayırım yapmadan, sorunları önyargısız masaya yatırarak çözmek istiyoruz mesajını veriyoruz. Çünkü sorunların altında ezilen bir kitle var. Ve bu kitle sıradan bir kitle değil. Bu kitle az bir kitle değil. Bir çocuk dahi yatağa aç giriyorsa nasıl o çocuğun karnı doyurmadan biz uyumayacağız diyorsak 8 milyon işsizin olduğu bir Türkiye’de biz sorunları tartışmayacağız da, çözümleri tartışmayacağız da ne yapacağız? Bu nedenle bu toplantı bizim iç dünyamızın zenginleşmesi açısından çok önemliydi. Bundan sonra da bu toplantılarımızı aynı anlayışla sürdüreceğiz” dedi.