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CHP'nin adayı Ödemiş: Ürgüp'ün dünya kenti olması için çalışacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ürgüp Belediye Başkan Adayı Bekir Ödemiş, ''Ürgüp, Türk turizminin özellikle doğası ve tarihsel özellikleriyle dünyada bir çekim merkezi konumundaydı ancak son zamanlarda bu özelliğini yitirdi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ürgüp Belediye Başkan Adayı Bekir Ödemiş, ''Ürgüp, Türk turizminin özellikle doğası ve tarihsel özellikleriyle dünyada bir çekim merkezi konumundaydı ancak son zamanlarda bu özelliğini yitirdi. Turizmde biraz geride kaldı. Şimdi tekrar yapacağımız projelerle Ürgüp'ün bir dünya kenti olarak hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla çalışacağız'' dedi. 1999 ve 2007 yılları arasında iki dönem Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye başkanlığı yapan jeoloji mühendisi Bekir Ödemiş, CHP'den tekrar aday oldu. Memleketi Ürgüp'ün kendisi için çok özel bir yer olduğunu ifade eden Ödemiş, ''Sadece benim için değil, Ürgüp, dünya turizminde de Türkiye turizminde de önemli bir merkez'' diye konuştu. 'ÜRGÜP HAK ETTİĞİ YERİN GERİSİNE DÜŞTÜ' Ürgüp'ün çok ciddi hizmete ve tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirten Bekir Ödemiş, "Benim başkanlığım döneminde geçmişte bu hizmetleri biz fazlasıyla yerine getirmeye gayret etmiştik. Ürgüp'ü ulusal ve uluslararası anlamda tanıtacak çok önemli kültür ve spor projelerine imza attık. Yıllarca Avrupa Uluslararası Dağ Bisikleti, Ürgüp'te yapıldı. Ayrıca Avrupa Gençler Satranç Yarışması ve ralli yarışmaları ile karikatür yarışmaları yine Ürgüp'te yapıldı. Uluslararası şarap şampiyonalarına da ev sahipliği yapıyorduk. Ama son zamanlarda Ürgüp sanki dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yerin biraz gerisine düştü. Hemşehrilerimizin de isteği ve arzusu üzerine tekrar Ürgüp'ü dünyada ve Türkiye'de turizmde hak ettiği yere getirebilmek için aday oldum" dedi. 'ÜRGÜP'ÜN DÜNYA KENTİ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ' Ürgüp'te gördüğü en büyük eksikliğin turizm için dünyada çekim merkezi konumunu yitirmesi olduğunu belirten Ödemiş, ''Ürgüp Türk turizminin özellikle doğası ve tarihsel özellikleriyle dünyada bir çekim merkezi konumundaydı ancak son zamanlarda bu özelliğini yitirdi. Turizmde biraz geride kaldı. Şimdi tekrar yapacağımız projelerle Ürgüp'ün bir dünya kenti olarak hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla çalışacağız'' diye konuştu. 'HEP BİRLİKTE YENİDEN 'ÜRGÜP' DİYELİM' Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki şansını da değerlendiren Bekir Ödemiş, şöyle dedi: ''Seçimler demokratik bir yarıştır. Mutlaka bu yarışın kazanını olduğu gibi kaybedeni de olacaktır. Hepimizin amacı da seçimi başarı ile neticelendirerek kurguladığımız tüm projeleri yaşama geçirebilmektir. Ben kazanacağım ümidiyle de yola çıkıyorum. Tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ürgüp halkına şunu söylemek isterim ki iki dönem Ürgüp halkıyla birlikte, Ürgüp'ün bir evladı olarak gerçekten çok büyük projelere imza attık. Türkiye'de ve dünyada ödül almış sayısız projelere imza attık. O gururu birlikte yaşadık. Onun için birbirimizi biliriz. Birlikte ne üretebileceğimizi, gücümüzü ve kudretimizin nelere yeteceğini biliriz. Ben Ürgüp halkına diyorum ki hep birlikte yeniden 'Ürgüp' diyelim ve bıraktığımız yerden devam ederek Ürgüp'ü tekrar dünyada ve Türkiye'de hak ettiği konumuna geri getirip bir dünya kenti yapalım.''

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CHP'nin adayı Ödemiş: Ürgüp'ün dünya kenti olması için çalışacağızCHP'nin adayı Ödemiş: Ürgüp'ün dünya kenti olması için çalışacağız
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