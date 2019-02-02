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"CHP'nin adayına dağlarda karar veriliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül: - "CHP'nin belediye başkan adayı kararının nerede alındığı deşifre oldu. Sadece CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda değil başka yerlerde de, dağlarda da karar veriliyor. Ben inanıyorum ki İzmir, Türkiye'yi parçalamaya yönelik bir terör örgütüne destek vermeyecektir"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, HDP'nin, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i destekleme açıklamasına ilişkin, "CHP'nin belediye başkan adayı kararının nerede alındığı deşifre oldu. Sadece CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda değil başka yerlerde de, dağlarda da karar veriliyor. Ben inanıyorum ki İzmir, Türkiye'yi parçalamaya yönelik bir terör örgütüne destek vermeyecektir." dedi.

Şengül, HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur'un, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e destek olacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

İzmir halkının özlemle AK Parti'yi ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi beklediğini belirten Şengül, "İzmir bizi özlemle bekliyor. Şimdiye kadar kullanıldığını hissediyor. Belli değerlerinin suistimal edildiğini, kendilerinin çantada keklik görüldüğünü düşünüyor. İzmir çok kırgın. Bunu sokakta hissediyoruz. İzmirli bir partiye mahkum değil ve artık çözüm istiyor." diye konuştu.

Baydur'un açıklamalarının da CHP'nin aday belirleme sürecini özetlediğini savunan Şengül, şöyle devam etti:

"CHP'nin belediye başkan adayı kararının nerede alındığı deşifre oldu. Sadece CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda değil başka yerlerde de, dağlarda da karar veriliyor. Ben inanıyorum ki İzmir Türkiye'yi parçalamaya yönelik bir terör örgütüne destek vermeyecektir. İzmirli milliyetçidir, vatanseverdir, dostunu ve düşmanını, kimle beraber olacağını da bilir. Yukarıdan dayatmalara, planlamalara prim vermeyecektir. Biz bu açıklamayı halkımızın takdirine bırakıyoruz. Biz söylediğimizde siyasi olarak yanlış algılanabilir ama İzmirli vatandaşımız sağduyulu baktığında bütün gerçekliği tüm çıplaklığıyla görüyor. Bunun cevabını da 31 Mart'ta sandıkta vereceğini düşünüyoruz."

Şengül, İzmir'in Atatürkçü, milliyetçi, çağdaş ve özgürlüğüne düşkün olduğunu vurgulayarak, "İzmir kendi kararına başkasının karışmasını istemez, rahatsız olur. İzmir'i belli bir kararı vermeye, yönlendirmeye zorluyorlar. Bunun da ciddi anlamda rahatsızlık yaratacağına inanıyorum. Sokakta da görüyoruz, bir partiye mahkum olup onların yanlışlarıyla günahlarıyla birlikte olmak istemediklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li Baydur, Amerika'nın Sesi internet sitesine İzmir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini belirterek, "Afişler şeklinde çok açık bir destek değil ama tabanda halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer’i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Şengül HDP tunç soyer

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