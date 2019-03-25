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"CHP'nin adayıyla ilgili bir tane proje duymadım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "CHP'nin 3 dönemdir huzurunuza çıkan adayıyla ilgili bir tane daha proje duymadım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "CHP'nin 3 dönemdir huzurunuza çıkan adayıyla ilgili bir tane daha proje duymadım." dedi.

Özhaseki, Ankara İli ve İlçeleri Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği tarafından bir salonda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, babasının ve dedesinin esnaf olduğunu, esnaflığı çok iyi bildiğini aktardı.

21 yıl belediye başkanı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Özhaseki, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Özhaseki, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi durumunda belediyedeki makam araçlarını satacağını söyledi.

Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin olmadığını belirten Özhaseki, "Özellikle CHP'nin 3 dönemdir huzurunuza çıkan adayıyla ilgili bir tane daha proje duymadım. Ben sıkıştırdıkça bir iki yerde bir şeyler söylemeye çalıştı. Yazsana kardeşim kitabını, yok. Niye? Daha önce bulunduğu belediye başkanlığında 59 tane proje açıklamış, 3 tanesini tam yapmış, ikisini yarım yapmış. Diğerleri nerede? 50'den fazlası yok." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın adaylarına da değinen Özhaseki, "Her bir ilçemizde tecrübeli arkadaşlar var. Biz MHP ve AK Parti olarak beraber sizlere hizmet edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini söyledi.

Etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel ile AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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