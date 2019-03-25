"CHP'nin adayıyla ilgili bir tane proje duymadım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "CHP'nin 3 dönemdir huzurunuza çıkan adayıyla ilgili bir tane daha proje duymadım." dedi.

Özhaseki, Ankara İli ve İlçeleri Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği tarafından bir salonda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, babasının ve dedesinin esnaf olduğunu, esnaflığı çok iyi bildiğini aktardı.

21 yıl belediye başkanı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Özhaseki, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Özhaseki, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi durumunda belediyedeki makam araçlarını satacağını söyledi.

Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin olmadığını belirten Özhaseki, "Özellikle CHP'nin 3 dönemdir huzurunuza çıkan adayıyla ilgili bir tane daha proje duymadım. Ben sıkıştırdıkça bir iki yerde bir şeyler söylemeye çalıştı. Yazsana kardeşim kitabını, yok. Niye? Daha önce bulunduğu belediye başkanlığında 59 tane proje açıklamış, 3 tanesini tam yapmış, ikisini yarım yapmış. Diğerleri nerede? 50'den fazlası yok." diye konuştu.