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CHP'nin adaylıktan çektiği Nezir: Çekincelerini merak ediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

İZMİR Buca'da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP'li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek, "Yalan ve iftiraya maruz kaldım" dedi.

CHP'nin adaylıktan çektiği Nezir: Çekincelerini merak ediyorum

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Buca'da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP'li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek, "Yalan ve iftiraya maruz kaldım" dedi.
CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı, ardından listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine kısa bir süre kala değiştirdiği Suat Nezir, Buca Menderes Caddesi üzerinde bulunan seçim ofisinde, basın toplantısı düzenledi. Balkan Dernekleri'nin yanı sıra CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ve çok sayıda kişinin destek verdiği Nezir, sürece dair detaylı bilgi verdi. Belediye meclis üyesi adayları için CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ile birlikte çalıştıklarını ve hazırlanan liste üzerinde mutabakat sağladıklarını açıklayan Nezir, şunları söyledi:
"Hazırladığımız listeyi, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e teslim ettik. 18 Şubat'ta Ankara'da bulunan CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ tarafından bana, üzerinde mutabık kaldığımız listeyle alakası olmayan yeni bir liste gönderildi. Deniz Yücel, Kasım Akdağ, genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek, Ankara'da ahbap- çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturuldu ve bana dayatılmaya çalışıldı. Ben de bu listeye tepki gösterdim. Benim dışımda hazırlanan bu yeni listenin Buca'nın demografik yapısını yansıtmadığını, hem parti içerisinde hem de Buca'nın genelinde sıkıntı yaratacağını, bu haliyle kabul etmemin mümkün olmadığını ilçe başkanı aracılığı ile ahbap- çavuş listesini yapanların hepsine ilettim."
'YALAN VE İFTİRAYA MARUZ KALDIM'
Suat Nezir, yalan ve iftiraya maruz kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meclis üyesi listesini vermek için İl Başkanlığı'nda bir odada beklerken, Deniz Yücel, İl Başkan Yardımcısı Binali Gül'e bir yetki vererek, belediye başkan adayı olarak Erhan Kılıç'ın isminin başa yazıldığı başka bir listeyi, Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Benim başkan adaylığım hukuksuz bir şekilde geri çekildi. Yalan ve iftiraya maruz kaldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Kasım Akdağ, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın birlikte hazırladıkları, hiçbir geçerliliği olmayan adaylıktan çekildiğimi iddia eden, tamamen yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek adaylıktan çekildiğim söylendi."
'YETKİLİ ORGANLAR KARAR ALMADI'
İl Başkanı Deniz Yücel'in, "Nezir'in adaylığı konusunda partinin yetkili organlarında tereddüt oluştu" açıklamasının hatırlatılması üzerine Nezir, şu yanıtı verdi:
"Listelerin teslim edilmesine üç saat kala genel başkana adaylıktan çekildiğim söylendi. Sistematik şekilde genel başkan yanıltıldı. Partinin yetkili kurulları karar almadı. CHP'yi 3 kişi temsil etmiyor. İl Başkanı Yücel'in çekincelerinin ne olduğunu açıkça merak ediyorum. Eğer benimle ilgili bir olumsuz durum varsa, hırsızlığım varsa paylaşılsın. Partimiz bunu tüm İzmirlilerle paylaşsın. Ben de bileyim."
CHP'den istifa etmeyeceğini de açıklayan Nezir, seçim çalışmalarına katılacağını söyledi. Ancak salonda bulunan kalabalık, bu açıklama üzerine kendilerinin CHP'nin seçim çalışmalarına katkı sunmayacaklarını söyledi.
Meclis üyesi aday listesi yapılırken, bazı partilerin kendisine 'Git biriyle listeyi yap' dediklerini ileri süren Nezir, "Bunların içeriğini partimize zarar gelmemesi açısından paylaşmayacağım. Ama Genel Başkanımız isterse kendisine bunları anlatabilirim" dedi.
Açıklamanın ardın Suat Nezir, kendisini bekleyenlerle sohbet etti.

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CHP'nin adaylıktan çektiği Nezir: Çekincelerini merak ediyorumCHP'nin adaylıktan çektiği Nezir: Çekincelerini merak ediyorumCHP'nin adaylıktan çektiği Nezir: Çekincelerini merak ediyorum

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