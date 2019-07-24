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CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor - İl ve ilçe belediye başkanlarının tamamının katılacağı kampta, CHP'li belediyelerin koordineli ve aktif çalışması için yol haritası belirlenecek - Kampta, genel merkez bünyesinde belediyeleri takip için oluşturulacak "Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu"na ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak

MEHMET TOSUN - CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor.

Bir otelde yapılacak ve 27 Temmuz'a kadar sürecek kamp için yarın tüm il ve ilçe belediye başkanları Afyonkarahisar'a gelecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Temmuz Cuma günü açılış konuşmasını yapacağı kampta, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "genel merkezin yerel yönetimlere yaklaşımı"nı içeren bir sunum yapacak.

Kampta, uzmanların da katılımıyla "yerel yönetimleri izleme, yönlendirme, destekleme" mekanizmaları da ele alınacak.

CHP kampında ikinci gün, belediye başkanlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınacağı "Başkanlar Forumu" ile sona erecek.

Kampın üçüncü günü, yerel yönetimlere ilişkin fikirlerin ortaya konacağı "ortak akıl atölyesi" programıyla başlayacak. Belediye başkanları, bu programda koordineli çalışma ve birlikte proje geliştirme konularında söz alacak.

Daha sonra, uzmanların katılımıyla "seçmenlerin beklentileri" konulu panelin gerçekleştirileceği kampta, başkanların değerlendirmelerinin alınacağı ikinci "Başkanlar Forumu" yapılacak.

- Koordinasyon merkezine ilişkin görüş alışverişi

Kampta, genel merkez bünyesinde belediyeleri takip için oluşturulacak "Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu"na ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında yürütülecek bu çalışmayla CHP'li belediyeler sürekli izlenerek performans değerlendirmesi yapılacak.

Kamp, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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Afyonkarahisar CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kamp yerel yönetim

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