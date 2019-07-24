CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor

MEHMET TOSUN - CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP, belediye başkanlarını kampa alıyor.

Bir otelde yapılacak ve 27 Temmuz'a kadar sürecek kamp için yarın tüm il ve ilçe belediye başkanları Afyonkarahisar'a gelecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Temmuz Cuma günü açılış konuşmasını yapacağı kampta, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "genel merkezin yerel yönetimlere yaklaşımı"nı içeren bir sunum yapacak.

Kampta, uzmanların da katılımıyla "yerel yönetimleri izleme, yönlendirme, destekleme" mekanizmaları da ele alınacak.

CHP kampında ikinci gün, belediye başkanlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınacağı "Başkanlar Forumu" ile sona erecek.

Kampın üçüncü günü, yerel yönetimlere ilişkin fikirlerin ortaya konacağı "ortak akıl atölyesi" programıyla başlayacak. Belediye başkanları, bu programda koordineli çalışma ve birlikte proje geliştirme konularında söz alacak.