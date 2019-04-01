HABER

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş balkon konuşması yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:30 | Son Güncelleme

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara’da seçimin galibi oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Başkan Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara’da seçimin galibi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Başkan Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun belediyesi olacak”
“Bugünden itibaren Ankara’da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır” diyen Yavaş, şunları kaydetti:
“Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı, demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı, rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz var olun. Bir müjde de İstanbul’dan bekleyeceğiz. İstanbul’a bahar gelecek.”

“Bu güzel ülkeye Ankara’dan başlayarak baharı getirdik”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Mart’ın sonu bahar demiştim. Bu güzel ülkeye Ankara’dan başlayarak baharı getirdik. İstanbul’u da adım adım takip ediyoruz. İstanbul’a da baharı getireceğiz. Yeni bir destan yazacağız” açıklamasında bulundu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."
Ankara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan olduAnkara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan oldu

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.