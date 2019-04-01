CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş balkon konuşması yaptı

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara’da seçimin galibi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Başkan Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.