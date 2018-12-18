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CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.

CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek

ANTALYA, (DHA) - CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.
Bugün MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muhittin Böcek'i belirledi. Konyaaltı'nda biri Anavatan Partisi, 3'ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Muhittin Böcek, akşam Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelecek. Partililer Muhittin Böcek için havalimanında karşılama töreni organize ediyor. Muhittin Böcek, adaylığının belli olması sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "20 yıldır Konyaaltı'nda birlikte başardık. Şimdi de hayatımı adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Oturan değil çalışan Antalya'ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı" dedi.
MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?
Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı'nın Uncalı Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.
1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Böcek, 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday olan Böcek, yüzde 50'nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçildi. Böcek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde yeniden başkanlığa seçildi.
Siyasi hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam ediyor. Böcek, geçen ekim ayında hayatını anlattığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabını yayımladı. Bir çocuk babası Muhittin Böcek, bağlama çalıyor.

FOTOĞRAFLI

CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek

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