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CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TEŞEKKÜR CHP'nin yerel seçim için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek, isminin duyurulmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüntülü mesaj yayınladı.

GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TEŞEKKÜR

CHP'nin yerel seçim için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek, isminin duyurulmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüntülü mesaj yayınladı. Görev için kendisini uygun görenlere teşekkür eden Böcek, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum haberini az önce öğrenmiş bulunuyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda Antalya aşkıyla 20 yıldır da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek bugüne kadar halkımıza duyduğumuz hizmet aşkımız ve başarma azmimizin anlaşılır olmasındandır. Ne başardıysam Antalya'da başardım. Ne ürettiysem Antalya'da yaşayan vatandaşlarımla ürettim. Bana bahşedilen bu hayat için Antalya'ya, Antalyalılara borcum var. Şimdi daha büyük bir aşkla daha büyük biz azimle tüm zamanımı, bütün gücümü, deneyimimi, en önemlisi de projelerimi Antalya'ya adamaya hazırım. Allah'ın izni, hemşehrilerimin desteğiyle bunu da hep birlikte başaracağız. Ben her zaman çıraklığını yapmadığın işin ustası olunamayacağına inandım. Ama önemli olan usta olmak değil, ustalıkla hizmet etmektir. Beni bu göreve layık gören herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

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CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (2)CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (2)
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