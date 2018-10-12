CHP'nin Belediye Başkanları toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez." dedi. Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Vatandaşın mutsuzluk içinde olduğunu ve yarınını bilemediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bir belirsizlik içerisinde yine bir seçime gideceğiz. Yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor? Biz uyarıyoruz, sorumlu bir siyasal partinin genel başkanı olarak uyarıyorum; Bu şekliyle hükümet, bu şekliyle saray Türkiye'yi yönetemez. Yönetim farklı bir şeydir, bilgi birikim, deneyim ister. 16 yıldır deneyim kazanmadılar, yap boz politikasıyla doğruyu bulmak mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Kimin ne yaptığı belli değil. Ofis üstüne ofis kuruluyor, atamayla gelen bakanlar... Türkiye'nin oturup düşünmesi lazım. Türkiye, sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'lilerin de ülkücülerin de Saadet Partili kardeşlerimin de 81 milyonun Türkiye'sidir. 81 milyonun sorumluluğu var. Ben de bu ülkede huzur istiyorum, o da istiyor. Huzuru hepimiz istiyoruz. Ama 16 yılda geldiğimiz noktaya bakıyoruz, huzur yok. Demek ki önümüzde ciddi bir süreç var. Bu süreci hepimiz dikkatle değerlendirerek sandığa gitmeliyiz.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez. Bazı hizmetlerimizi eksik görebilirler ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de metronun ilk temelini atanlar CHP'li belediye başkanlarıdır. İlk tanzim satış mağazalarını, halk ekmek fabrikalarını, ilk tercihli yol uygulamasını CHP'li belediyeler yaptı. Bugün pek çok belediyenin örnek aldığı uygulamaları başlatan CHP'lilerdir." - İstanbul hepimizin göz nuru Kent kültürünün önemine değinen Kılıçdaroğlu, kentte yaşamanın farklı bir şey olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerin kent kültürüne büyük önem verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, İstanbul'a büyük haksızlık yapıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "İstanbul hepimizin göz nuru. Göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir kent. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. Haliç'iyle, deniziyle, milyonların yaşadığı İstanbul. İstanbul'a ne yapıldı son yıllarda. Sarayda oturan zat 81 milyonun önüde 'Biz istanbul'a ihanet ettik.' dedi. Ama hiçbir CHP'li belediyeyenin olduğu yerde o beldeye asla ihanet edilmemiştir." açıklamasını yaptı.

Aile sigortası uygulamasını Ankara Yenimahalle'den başlattıklarını ve pek çok CHP'li belediyede uyguladıklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerinin insandan yana, insan için belediyecelik yaptıklarını söyledi. CHP olarak kendilerinin insanı hor görmediğini, yoksulluğunu teşhir etmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Ama bunlar yapıyorlar. CHP'li belediyelerin olduğu yerde vatandaş nefes alır. 4 mevsimin güzelliğini CHP'li belediyelerin olduğu yerde görür. Karabasan gibi çökmez vatandaşın sırtına. CHP'li belediyelerin kapıları vatandaşa sonuna kadar açıktır. Bütün ibadethaneler tertemizdir, hepsine bakılır. Dolayısıyla biz belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa ona her türlü hizmeti vermeyi temel ilke edinen gelenekten geliyoruz. Bütün bunları yaparken belediye başkanlarımızın olağanüstü baskılar altında olduğunu biliyoruz. Siyasi iktidar hazmedemiyor, her türlü baskıyı kuruyor. Kendi belediyelerine bir şey demiyor ama müfettiş üzerine müfettiş gönderiyor bizim belediyelere, 'acaba bir şey bulabilir miyim?' diye. Göndermezseniz, namertsiniz. Bizim geleneğimizde halka hesap vermek vardır, her kuruşun hesabını vermek bizim görevimizdir zaten. Bizim belediye başkanlarımızın birileri tarafından zorla istifa ettirilen belediye başkanları da değildir, bizim belediye başkanlarımız bütün baskılara rağmen direnen, halkına hizmet için çalışan belediye başkanlarıdır."