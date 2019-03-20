"CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK bağlantılı kişiler var"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır." dedi. Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, CHP'nin İzmir'deki belediye meclis adaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlere İzmir'de AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile gireceklerini anımsatan Dağ, karşılarında ise CHP, İYİ Parti ve HDP'yi içinde barındıran Millet İttifakı'nın bulunduğunu anlattı. Dağ, Millet İttifakı'nın en edilgen üyesinin Meral Akşener olduğunu savunarak "Kararlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında alınmıştır. Meral Hanım, Tunç Soyer isminden rahatsız olmuş ancak Türkiye genelinde yapmış olduğu ittifak zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih etmiştir. CHP, HDP ile olan ittifakı kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yapmayı tercih etmemiş ve ittifakı gizli bir şekilde yürütmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu kafasını kuma gömmüş deve kuşu misali bu ittifakı kimsenin görmediğini düşünmektedir ancak her şey gün gibi ortadadır." dedi.

İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda meclis üyesi adayın olduğuna yönelik duyumlar almaları üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden Dağ, şunları söyledi: "İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleri ile geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişiler arasında dağ kadrosunda bulunmuş, terör örgütü eylemlerine katılmış, örgüt propagandası yapmaktan ceza almış, örgüte mali destekte bulunmuş, gençlik yapılanmalarının içinde yer almış ve aile fertlerinden bazıları terörle ilişkili suçlardan ceza almış birçok kişi bulunmaktadır. Ayrıca bu listede HDP'de ilçe eş başkanlığı yapmış kişiler de bulunmaktadır. Toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Sizlerle paylaştığım listede bahsi geçen şahıslar CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir."

- "Terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir" Hamza Dağ, "Kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de, seçmene terörle iltisaklı kişilerin dayatılması CHP yöneticilerince nasıl açıklanacaktır?" sorusunu yönelterek, "Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir? AK Parti ve MHP olarak bir ittifak ortaya koyduk. Bu ittifakı yaparken de şeffaflıktan uzak, milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturabilecek hiçbir iş yapmadık. Bizim Belediye Başkan adaylarımızın, belediye meclis üyelerimizin mensubiyetleri bellidir. 31 Mart öncesindeki resim ne ise 31 Mart sonrasında da bu resim olacaktır." Dağ, İzmir'i canı gönülden seven vatanperverlerin bu saygısızca "Ceketimizi assak İzmir bize oy verir." algısını yerle bir edeceğini söyledi. CHP'nin adaylarının bir araştırmaya tabi tutulmadığı gibi isimlerin bir yerlerden verildiğini savunan Dağ, CHP'de bugüne kadar görülmemiş bir durumun oluştuğunu ifade etti.