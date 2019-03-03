AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de, Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var." dedi.

Ünal, Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki seçim ofislerinin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede CHP'yi hep darbe ve muhtıraların yanında gördüklerini söyledi.

CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştiren Ünal, şunları kaydetti:

"CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var. 19 aydan beri maaşları ödenmeyen personel var. O yüzden CHP bizi şaşırtmıyor. Geçen bir CHP milletvekili çıktı '28 Şubat'ı savunuyoruz.' dedi. Televizyonlarda bana soruldu, 'Bu konu da ne diyorsunuz?' diye, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' diyenlerin 28 Şubat'ı savunmasına şaşırmamak gerektiğini söyledim."