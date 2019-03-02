"CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma çalışmamız asla olmadı"

KOCAELİ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Topluma algılatılmaya çalışılan oyların bölünmesi ya da CHP'nin belirli isimlerini DSP'ye katma gibi bir çalışmamız asla ve asla olmadı." dedi.

Aksakal, partisinin Gölcük İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, DSP olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birebir halkla temas kurarak adaylarını tanıttıklarını ifade eden Aksakal, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Aksakal, 31 Mart akşamı, gerçek bir ana muhalefet yapısı olarak DSP'nin ortaya çıkacağını dile getirerek, "DSP, sadece olumsuz olan hadiseleri belirleyip buna çözüm önerileri getirmek yerine olumlu olanları da destekleyerek Türkiye'nin dünya devletleri karşısında güçlü durabilmesini, başı dik devlet haline gelebilmesini mutlaka sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Sandıklardan 31 Mart akşamı DSP çok güçlü şekilde çıkacak"

CHP'den ayrılarak sadece kendilerine değil başka partilere de giden adaylar olduğunu anlatan Aksakal, şöyle konuştu: