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CHP'nin Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP'nin Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.
CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi. Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu. İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.
Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

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CHP'nin Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldüCHP'nin Bodrum adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

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