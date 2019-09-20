CHP'nin Bolu Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda CHP. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu iktidarı kuracağız." dedi.

Salıcı, Sağlık Mahallesi'ndeki bir kongre merkezinde, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Bolu Bölge Toplantısı'nda, bu yıl 10 bölgede yapılması planlanan bölge toplantılarının, ilkini Adana'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Salıcı, Türkiye’nin önemli sorunları olduğunu ve son 1 yıl içinde 3 tane seçim geçirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Seçilmiş olan belediye başkanlarını, 31 Mart’ta seçilmiş olan 3 büyükşehir belediye başkanını yargı kararı olmadan görevden aldılar. Biz bunu eleştirdik. Eleştirdiğimiz zaman da dönüp bize dediler ki, 'siz bu HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını ve kayyum atanmasını neden sahipleniyorsunuz.' Durum aslında çok basit. Bizim bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışı çerçevesi içerisinde yapılan yanlış, kime yapılırsa yapılsın biz onu eleştiririz."