HABER

CHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

BURSA'da, Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın emekçileriyle bir araya geldi.

CHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştu

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın emekçileriyle bir araya geldi. Bozbey, basın çalışanlarının çok önemli bir görev icra ettiklerini, bu amaçla önlerindeki engellemelerin kaldırılmasının şart olduğunu ifade edip, "Basın özgür, eleştirel ve gerektiğinde yönlendirici olmalı" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tarihi Setbaşı Mahfel Kafe'de bir araya geldi. Çalışan Gazeteciler Günü'nü bayram değil, dayanışma günü olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Biz de sizlerle bir araya gelerek basınla dayanışmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Basınla dayanışma gününde, sizlere nasıl destek verebileceğimizi ve sizlerin kendinizi özgürce nasıl ifade edebileceğinizi, kaleminizi özgürce kullanabilmeniz için neler yapılabileceğini paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.
'BASIN ÖZGÜR OLMALI'
Basının özgür olması gerektiğine vurgu yapan Bozbey, aksi taktirde insanların doğru bilgi almalarının mümkün olamayacağına dikkat çekip, "Basın emekçilerinin özgürce yazmaları, özgürce kalemlerini kullanmaları ve eleştiri haklarını, kişilik haklarına tecavüz etmeden yapmaları gerekiyor. Yani basın, özgür ve eleştirel olmalı. Eleştirel olmazsa, yöneticilerin yapmış oldukları ya da yapacakları hataları, topluma doğru bilgi aktarmaları mümkün olmayabilir. Maalesef ülkemizde basının özgür bir şekilde işlevini yerine getirebilecek bir fonksiyonu kalmadı" ifadelerini kullandı.
Buluşma sonunda Bozbey, toplantıya katılan gazetecilere gösterdikleri özverili çalışma dolayısıyla tek tek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

CHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştuCHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştu

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Minik Evin'e uçak ambulansla sevkMinik Evin'e uçak ambulansla sevk
Antalya- Konya Karayolu'nda kar ulaşımı aksatıyorAntalya- Konya Karayolu'nda kar ulaşımı aksatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.