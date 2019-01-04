CHP'nin Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey oldu

BURSA, (DHA)- CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara'daydı. Bozbey, Ankara'ya gitmeden önce de sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi'ndeki babaevine giderek annesi Münevver, kardeşleri Ferah, Sema, Ramiz, Hüseyin ve Ertan Bozbey ile bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey'in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı'na giderek babası Hasan Bozbey'in mezarı başında dua etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Emir Sultan Türbesi'ne gitti. Mustafa Bozbey, türbede eşi Seden Bozbey ile birlikte dua etti. Bozbey çifti daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara'ya gitti.

Mustafa Bozbey'in yarın saat 15.00'te Barakfakih kavşağında, saat 16.00'da ise Kent Meydanı'nda partililer tarafından karşılanacağı ve seçim çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.