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CHP'nin Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey oldu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 01:02 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ile bir araya geldi. Bozbey’i "Gazamız mübarek olsun" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Asıl mücadele bundan sonra başlıyor" dedi. Bozbey ise "Bütün Bursa’yı gülümsetmek için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

Mustafa Bozbey Ankara’ya gitmeden önce eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi’ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey’in hayır duasını alan Bozbey, daha sonra kabristana gidip babası Hasan Bozbey’in mezarı başında dua etti. Bozbey, aile ziyaretlerinin ardından eşi Seden Bozbey ile Ankara’ya gitti. Bozbey, CHP Parti Meclisi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin kararıyla ilgili açıklamayı, CHP Genel Merkezi’nde dinledi. 20 yıllık belediye başkanlığı süresinde Nilüfer’i, Türkiye’nin örnek ve lider bir kenti haline getirdiklerini belirten Bozbey, "Yıllardır Bursa’yla ilgili çok önemli düşüncelerimiz vardı. Bursa’ya neler yapabiliriz, ne gibi projelerle Bursa’yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz, nasıl uluslararası düzeyde prestiji olan bir kent olur diye hayallerimiz vardı. Nihayet bu hayallerimiz şimdi gerçek olabilecek. Çünkü zaman ve şartları bekliyorduk. Ben, bu hayallerimizin gerçekleşmesi için Bursalıların da çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Bursalılar, adaylığım konusunda çok büyük destek verdi. Onların da desteğiyle, sahiplenmesiyle birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi Üyelerimizin de onayıyla, bugünden itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım" diye konuştu.

'BURSA’NIN HER TARAFINI ÇOK İYİ BİLİRİM'

Bursa’nın bütün sorunlarını bildiğini, çözümleri üzerine de uzun yıllardır projeler ürettiğini ifade eden Bozbey, "Bursa’yı çok iyi bilen, güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına her yönüyle tanıyan biriyim. 20 yıldır yaptıklarımız da ortada. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bursa’yı gülümseteceğiz, amacımız bu" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BOZBEY MARKA BİR İSİM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile makamlarında görüştü. Bozbey’i "Gazamız mübarek olsun" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Bursa’dan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Mustafa Bozbey, marka haline gelmiş bir isim. İsteğim, Bursa’nın tamamını kucaklaman. Bursa’da başarılı olacağımıza inancım tam" diye konuştu.

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