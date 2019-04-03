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CHP’nin Çifteler’deki itirazı kabul edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Karar, İl Seçim Kuruluna taşınacak.
Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki seçimlerde 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık’ın sadece 8 oy gerisinde kalan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ve belediye başkanlarından oluşan heyetle İlçe Seçim Kurulu’na dün itirazda bulundu. İlçede 400 geçersiz oy olduğunu belirten CHP heyeti, Çifteler’deki seçimle ilgili İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verirken, İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlara ret kararı vererek kabul etmedi. Bunun üzerine CHP heyeti durumu İl Seçim Kuruluna taşıma kararı aldı. Heyet, bugün saat 15.00’a kadar itirazda bulunabilecek.
Yapılacak itiraza göre ilçede oylar yeniden sayılabilecek.

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