CHP'nin Ege örgütleri Aydın'da toplandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı, Aydın'da il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı. Çalıştayda Ege Bölgesi'nin, yerel yönetimler stratejilerinin geliştirmesi hedefleniyor.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, parti olarak ittifak arayış çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde halkın daha mutlu ve huzurlu olduğu öne sürdü.

CHP, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Aydın olmak üzere 5 ilin, il başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı Aydın'da otelde yapıldı. Toplantıda Ege Bölgesi'nin yerel yönetimler stratejilerinin geliştirmesinin hedeflendiği bildirildi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Partimiz 2019 yerel seçimleri için itinalı bir çalışma yürütüyor. Gerek aday belirleme süreçleri gerek sosyal demokrat belediyeciliğin uygulanmasına yönelik projeler üzerinde gerekse ittifak arayışları çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bugün burada partimizin yerel yönetim stratejilerini kendi penceremizden bakarak değerlendireceğiz. Genel merkezimizin koordinasyonunda buraya gelen uzmanlarla masaya yatıracağız. Eminim bu toplantının sonuçları hepimiz adına ufuk açıcı olacaktır" dedi.