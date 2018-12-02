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CHP'nin Ege örgütleri Aydın'da toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı, Aydın'da il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı, Aydın'da il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı. Çalıştayda Ege Bölgesi'nin, yerel yönetimler stratejilerinin geliştirmesi hedefleniyor.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, parti olarak ittifak arayış çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde halkın daha mutlu ve huzurlu olduğu öne sürdü.

CHP, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Aydın olmak üzere 5 ilin, il başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı Aydın'da otelde yapıldı. Toplantıda Ege Bölgesi'nin yerel yönetimler stratejilerinin geliştirmesinin hedeflendiği bildirildi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Partimiz 2019 yerel seçimleri için itinalı bir çalışma yürütüyor. Gerek aday belirleme süreçleri gerek sosyal demokrat belediyeciliğin uygulanmasına yönelik projeler üzerinde gerekse ittifak arayışları çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bugün burada partimizin yerel yönetim stratejilerini kendi penceremizden bakarak değerlendireceğiz. Genel merkezimizin koordinasyonunda buraya gelen uzmanlarla masaya yatıracağız. Eminim bu toplantının sonuçları hepimiz adına ufuk açıcı olacaktır" dedi.

'CHP'NİN YÖNETTİĞİ KENTTE YAŞAYANLAR DAHA MUTLU'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yerel yönetimlerin hizmet anlayışının değiştiğini belirterek, "Yerel yönetimler 21'inci yüzyılda hızlı bir şekilde değişti. Bu yüzyıl iletişim yüzyılıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerde hizmet anlayışı hızla değişiyor. Eğer siz buna ayak uyduramazsanız maalesef hizmet verdiğiniz özel sektör olur veya yerel yönetim olur hiç farketmez, başarıya ulaşamazsınız. CHP'li belediyelere bakıldığı zaman gerçekten çağı yakaladıkları, entegre oldukları, dünya görüşüyle beraber sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yerleştirdikleri görülür. CHP'li olan belediyelerin yönettiği kentlere baktığınız zaman halkın daha mutlu ve huzurlu olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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