HABER
  4. CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak

CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 18 Ocak Cumartesi düzenlenecek "Eğitim Çalıştayı"nda, Türk eğitim sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte partinin eğitim politikaları yeniden şekillendirilecek - Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Çalıştayımızla CHP'nin eğitime dair iktidar programı ve parti programına ilişkin yeni bir yaklaşım çıkacak"

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP, Türkiye'deki eğitim sistemine dair sorunların ele alınması ve partinin eğitim politikasının revize edilmesi amacıyla 18 Ocak Cumartesi günü "Eğitim Çalıştayı" düzenleyecek.

CHP Genel Merkezi'nde 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Çalıştayı"nda, "Nasıl bir eğitim istiyoruz?" sorusuna yanıt aranacak.

Sendika ve derneklerden temsilcilerin görüş ve önerilerinin alınacağı çalıştayda 6 çalışma grubu olacak. Çalışma grupları, "Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişim Sorunları", "Laik ve Bilimsel Eğitim", "Eğitimde Özelleştirme Politikaları", "Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Öğretmen Sorunları", "Eğitimde Teknoloji Kullanımında Yeni Yaklaşımlar ve Mevcut Sorunlar", "Yükseköğretim Politikaları ve Sorunları" başlıklarından oluşacak. Çalışma grupları, çalıştayın sonunda sonuç raporlarını sunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitime dair sözü olan tüm sendikaların temsilcilerinin, eğitim fakültelerinin öğretim görevlilerinin, eğitimcilerin ve öğrencilerin çalıştayda yer alacağını söyledi.

Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek çalıştayın alanında ilk defa yapılacağını ifade eden Kaya, "Çalıştayımızla CHP'nin eğitime dair iktidar programı ve parti programına ilişkin yeni bir yaklaşım çıkacak. Önümüzdeki ilk seçimde CHP iktidara geleceği için eğitim politikalarının da şimdiden belirlenmesi gerekiyor. Çalıştayımız bu nedenle büyük önem arzediyor." dedi.

Kaya, çalıştayın sonuçları doğrultusunda eğitime ilişkin parti programındaki yaklaşımları da ortaya koyacaklarını söyledi.

Türkiye'deki eğitimin altı temel altı sorununu her masada 10 kişi olacak şekilde ele alacaklarını bildiren Kaya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çalıştayın açılışına katılarak bir konuşma yapacağını bildirdi.

Çalıştayın çalışma gruplarıyla gün boyu süreceğini aktaran Yıldırım Kaya, "Daha sonra her çalışma grubunun sonuç bildirgeleri çıkacak. Toplu sunumların ardından tartışmalar olacak. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u da çalıştayımıza davet ettik." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de bizim hakkımız varKılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de bizim hakkımız var
Öztürk’ten BGC’ye ziyaretÖztürk’ten BGC’ye ziyaret
Anahtar Kelimeler:
CHP Eğitim Çalıştayı

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Erdoğan kürsüyü Gülay'a bırakmıştı! Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Erdoğan kürsüye davet etti, ayakta alkışlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.