"CHP'nin elinde sandık sonuç tutanağı olduğunu düşünmüyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Neden yeni kurguladıkları sistemden hiç bahsetmediler ve oradan hiç veri aktarmadılar, ben CHP'nin elinde sanıldığı gibi sandık sonuç tutanağı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin partisinin genel merkezinde gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi ile ilgili Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun detaylarını anlatan Yavuz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavuz, "FETÖ iddiasıyla bağlantı kurduğunuz isimlerle ilgili olarak sandık üye ve başkanlarından, hangi mülki idare amirleri oldukları bellidir. Bunlarla ilgili bir harekete geçildi mi?" sorusuna yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz tespitlerimizi yargıya havale edeceğiz. Yargı, kimi çerçevenin içerisine alıp, ne yapıp yapmayacağı yargısal bir faaliyettir ona karışamayız. Biz bizim elimizdeki bilgiyi belgeyi inandıklarımızı, anladıklarınızı, gördüklerimizi ve yakaladıklarımızı yargıya intikal ettirmek gibi bir görevimiz var onu yapacağız. Hangi mülki idare amir olduğu belli diyorsunuz, biz önce gerçekten size çok ihtiyacımız var basın mensubu arkadaşlarımıza gerçekten, şu nedenle AK Parti'nin lehine bir şey yapın diye değil gerçeği ortaya çıkartmakta çok büyük misyonunuz, fonksiyonunuz ve göreviniz var. Mülki idare listeyi teslim etti ve bu listelerin içinden almadı ilçe seçim kurulları. Eğer mülki idare bu listeleri yanlış teslim etseydi kaymakamlık ve valilik o da bunun içinden verseydi seçim kurullarına atfedebileceğimiz zerre kusur olmazdı. Suç duyurusunda bulunacağız."