CHP'nin en eski üyesi 101 yaşında hayata veda etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, CHP'nin en eski üyesi Mustafa Yıldız 101 yaşında hayata veda ett.

CHP, Kayseri’deki en yaşlı üyesini kaybetti. Partinin 1930’lu yıllardan itibaren üyesi olduğu belirtilen Mustafa Yıldız, Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Emmiler Mahallesi'nde uzun yıllar çiftçilik yaptı. Ardından Köy Hizmetleri'nde yol şefi olarak da çalıştı. Partinin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü, Bülent Ecevit gibi isimlerin başkanlık yaptığı dönemleri de yaşayan Yıldız 1966’da yenilediği CHP kimliği ile de dikkat çekmişti. Mustafa Yıldız, Emmiler'de dün son yolculuğuna uğurlandı. Partinin Kayseri Kurultay Delegesi iş insanı Aşkın Genç, Yıldız’ın babası İbrahim Genç ile de yakın arkadaş olduğunu bu nedenle kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, ölmeden önce mezarına da parti çelengi vasiyet ettiğini söyledi. Genç, "Partimizin Kayseri'de yaşayan en eski üyesi, ulu çınarımız, ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne adamış, baba dostu Mustafa Yıldız amcamızı kaybettik. Acımız büyük. Yıldız ailesine ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ışıklar yoldaşı olsun" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



