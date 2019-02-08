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CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan tanıtım toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'ndan tanıtım toplantısı

İSTANBUL, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Emel Bilenoğlu, 9 Şubat Cumartesi günü tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla, 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’de Grand Haliç Toplantı Salonu’nda tanıtım toplantısı düzenleyecek.

CHP'nin bu ilçede aday gösterdiği ilk kadın olan Bilenoğlu aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde partisinin İstanbul'daki 'tek' kadın adayı.

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